Svak andreomgang øydela for Holtmann

Holtmann køyrde sterkt i første omgang og hadde 31 hundredelar opp til pallplass halvvegs, men klarte ikkje å følgje opp i andre omgang og enda 1,49 sekund bak Vlhová, som tok førsteplassen.

Sigeren i verdscupen var den tredje for sesongen for slovaken og den 15. i karrieren i favorittdisiplinen. Ho vart nummer to i storslalåmrennet på tysdag.

Heimehåpet Katharina Liensberger enda på andreplass, medan Michelle Gisin vart nummer tre.

Maria Tviberg køyrde tidleg ut i andreomgangen. Ho var 1,07 sekund bak Vlhová før finalen. Thea Stjernesund fekk det ikkje til å stemme og rauk ut i førsteomgangen. Ho var i mål 2,17 sekund bak Vlhová.

Verdscupleiar Mikaela Shiffrin deltek ikkje i romjulsrenna i Austerrike. Ho har vorte koronasmitta.

