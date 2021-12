Rekdal sikker på RBK-gull: – Vi skal klare det i min periode

sport

– Det er ein krevjande jobb. Lista ligg på det å bli nummer éin i Noreg, og draumen er å komme til Champions League igjen, men det er langt fram. Først skal vi bli best i Noreg, raskast mogleg. Det blir krevjande og vanskeleg. Det kjem til å gå i bølgjer, men eg er overtydd om at vi skal klare det i min periode, seier Rekdal til Nidaros.

Den nytilsette RBK-trenaren legg ikkje skjul på at Bodø/Glimt og Molde er truslar, men framhevar at Rosenborg skal ta tilbake trona i norsk fotball.

– Vi skal ikkje sitje og håpe at dei andre blir dårlegare. Kva dei andre driv med, er ikkje det viktigaste for oss. Det viktigaste for oss, det er vårt eige husarbeid. Den kursen skal vi setje i gang, seier Rekdal.

53-åringen signerte ein treårskontrakt med trønderane like før julaftan. Han er klar på at det blir ei tøff oppgåve å reise den gamle kjempa.

– Ein får ingenting gratis av å trene Rosenborg. Sjølvsagt har det vore periodar der dei har vore suverene, men det er ikkje no, seier han.

