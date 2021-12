FIS-æresmedlem krev tiltak mot «usunt lette kroppar» i langrenn

sport

Lereim seier til Dagbladet at den medisinske komiteen i FIS gong på gong har rapportert om ernæringsutfordringane i langrenn dei siste 30–40 åra, men utan å få gehør.

– Eg synest vi alle har gjort for lite her, både når det gjeld regelverk og tilrådingar, seier Lereim, som har over 40 års bakgrunn frå den medisinske komiteen i FIS.

Eteforstyrringar og andre ernæringsutfordringar i idretten, særleg innan langrenn, har vorte hyppig omtalt i mellom anna Dagbladet og VG den siste tida. Lereim meiner tida er overmoden for å setje i verk tiltak.

– Vi må sjå på regelverket og den tekniske utviklinga av sporten. Viss den tekniske utviklinga av til dømes skihopping tilseier at ein må ned på ei usunn vekt, er det sporten det er noko gale med og ikkje utøvarane, seier Lereim.

FIS-æresmedlemmen meiner at langrennssporten er på akkurat dette nivået for tida.

– Ein bør lage regelverket i langrenn slik at det ikkje lønner seg å vere usunt lett, meiner Lereim.

FIS seier at dei ikkje har fått inn nokre forslag om slike endringar.

