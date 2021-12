Paris herja i Bormio-utforen: Kilde utanfor pallen

sport

Kilde kom i mål tre hundredelar føre austerrikaren Vincent Kriechmayr, som hadde leidd lenge frå første startnummer.

Men bakfrå kom fleire storkanonar. Både Marco Odermatt og Dominik Paris viste kvifor dei er rekna som to av dei beste fartskøyrarane i verda. Først køyrde Odermatt 88 hundredelar raskare enn Kilde, medan Paris knalla til og glei i mål 24 hundredelar før tida hans igjen.

Niels Hintermann, som var den raskaste på treninga måndag, sneik seg så føre Kilde og tok den siste pallplassen.

– Eg var fornøgd då eg kom i mål, for gårsdagen var forferdeleg. Det slår mykje, men det gjer det for alle. Eg føler at eg mista litt kontrollen, sa Kilde til Viaplay.

Kilde har éin siger i Bormio frå før, og den kom i super-G i romjula 2019. Fartsspesialisten har hatt ein kanonstart i comebacket etter kneskaden sist sesong. Han står allereie med tre verdscuptriumfar (to i super-G, éin i utfor) hittil denne sesongen.

To super-G-renn ventar dei to neste dagane.

(©NPK)