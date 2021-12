Matforgifta russar står over Tour de Ski

sport

Ho fortel sjølv om dette på Instagram.

– Eg står over Tour de Ski. Eg har vorte matforgifta, skriv ho.

Russaren legg til at ho også droppar Touren med tanke på det som ventar. OL startar i februar, og det ser ho fram til.

– OL er hovudmålet mitt for sesongen. Eg og trenarane mine vil minimere risikoen for ikkje å vere heilt frisk til då, skriv Stepanova.

Dei beste individuelle resultata i verdscupen for 20-åringen kom i Davos for vel to veker sidan. Då tok ho tiandeplassen på 10 kilometer fri teknikk.

Ho var ankerkvinne då Russland vann stafetten på Lillehammer tidleg i desember.

Tour de Ski startar tysdag med sprintrenn. Langrennsfesten i Mellom-Europa varer til 4. januar.

