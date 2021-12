Klæbo-show gav overlegen opningssiger i Tour de Ski

sport

Trønderen hadde full kontroll i prologen og gjennom alle utslagsrundar. Nærast i finalen var franske Richard Jouve, men han vart slått med klar margin.

– Dette vart ein fantastisk dag, og eg hadde det gøy. Det er godt å starte Tour de Ski på denne måten, sa Klæbo i sigersintervjuet med arrangøren.

Erik Valnes og Pål Golberg vart høvesvis nummer fire og seks. Den siste pallplassen gjekk til Lucas Chanavat frå Frankrike.

Verdscupsigeren var Klæbos 28. i sprint og den femte Tour-triumfen hans i disiplinen. Tidlegare i vinter vann han i Lillehammer og Davos.

Even Northug imponerte i prologen og i første utslagsrunde, men nådde ikkje opp i semifinaleheatet til Klæbo. Der vart han nummer fem.

Fem av ti norske herreløparar tok seg vidare frå kvalifiseringa. Harald Østberg Amundsen måtte seie takk for seg i kvartfinalen. Han vart trear i heatet sitt, men tida var ikkje god nok.

Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Sjur Røthe rauk alle ut i prologen. Det var tredje gong på like mange forsøk at Iversen enda utanfor dei 30 beste på ein verdscupsprint denne sesongen.

– Grunnen er ganske enkel: Det går for seint. Eg kjende eigentleg at eg gjekk ein bra prolog, men eg byrjar å bli vand til det. Dette er kritisk for Touren, men sånn er det. Eg må ha gjort noko feil når det gjeld sprint, sa Iversen til TV 2.

Tour de Ski går over seks etappar og varer til 4. januar.

(©NPK)