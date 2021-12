Tennis: Rublev har fått påvist korona

sport

Det opplyser han sjølv på Twitter.

Fleire tennisstjerner har fått påvist viruset etter ei oppvisningsturnering i Abu Dhabi. Både Rafael Nadal, Denis Shapovalov og Emma Raducanu er eller har vore smitta i samband med turneringa.

Rublev skriv i uttalen sin at han er i isolasjon i Barcelona.

– Eg har minimale symptom, er i isolasjon og følgjer alle protokollar under tilsyn av legar. Som de veit, er eg fullvaksinert og førebudde meg til Australian Open. No må eg bli frisk og reise til Australia når det er trygt for alle.

Rublev var nyleg med på det russiske laget som gjekk til topps i Davis Cup, som er tennisens svar på VM.

(©NPK)