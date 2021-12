NHL gjer endringar etter hektisk koronaperiode

sport

NHL har saman med spelarorganisasjonen NHLPA vedteke å innføre såkalla «taxitroppar», noko som betyr at laga kan hente opptil seks ekstra spelarar inn i førstelagstroppen.

Innføringa av bruken av «taxitroppar» kan gi meir fleksible lag fram til tidleg i februar. Dei seks ekstraspelarane kan trene med klubben, men dei kan berre spele kampar om nokon på førstelaget testar positivt på koronaviruset.

Tiltaket kjem etter at NHL innførte ein julepause i kampprogrammet for å gi laga høve til å få så mange friskmelde spelarar som mogleg. NHL har vore svært utsett for koronasmitte den siste tida.

Ligaen opplyser at det framleis vil bli utsetjingar, men at ordninga skal prøve å hindre det så godt som det lèt seg gjere.

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild har fått fleire kampar utsette. NHL skal etter planen starte opp etter pausen natt til onsdag, men «Zucca» og co. skal ikkje i aksjon før natt til 2. januar mot divisjonsrivalen Saint Louis Blues.

(©NPK)