Koronatrøbbel for landslagssjefen før hoppveka – stoppa på Gardermoen

– Sjølv om eg har gyldig koronasertifikat, tolka personen bak skranken det slik at eg hadde ein positiv test, fortel Bråthen til Dagbladet.

Bråthen avla ein positiv koronatest 14. desember, og der starta misforståinga, ifølgje landslagssjefen.

– Personen bak skranken tolka det dit at eg ikkje kunne reise på 28 dagar etter den positive testen, men når du har teke vaksine, er det heilt andre reglar som gjeld, seier han.

Han kom seg likevel av garde til slutt, og flyet til Bråthen er i München klokka 17.30. Det er etter at arrangørane i Oberstdorf krev at ein tek ein koronatest. Dermed kan det bli problem for han under kvalifiseringa tysdag.

Landslagstrenar Alexander Stöckl er ikkje spesielt fornøgd med hendinga, men meiner det ikkje vil gå nemneverdig ut over laget.

– Det pregar ikkje laget sånn sett, men det blir litt ekstra jobb. Ein må organisere litt meir på grunn av det, så det er mogleg han ikkje kan vere med i bakken i morgon, seier Stöckl til NTB.

Bråthen har ikkje svart på førespurnadene frå NTB.

Hoppveka startar i Oberstdorf i Tyskland onsdag med kvalifisering dagen før. Den tradisjonsrike turneringa varer til 6. januar. Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen er dei tre andre stadene det skal hoppast.

