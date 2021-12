Fire Liverpool-spelarar klare igjen etter korona

sport

– Thiago var den siste. Han kom tilbake og trena for første gong med laget i går, sa Klopp på pressekonferansen før kampen mot Leicester tysdag.

Han opplyste at statusen no når det gjeld korona, er at ein ikkje namngitt ung spelar og to frå støtteapparatet er utilgjengelege.

– Det er svært vanskeleg. Kvar morgon når ein kjem inn, er det litt som eit lotteri. Ein håpar alt er fint, og så kjem det ei sak. Det er situasjonen. Men bortsett frå det går det bra, la Klopp til.

Liverpool møter Leicester borte tysdag kveld og skal prøve å tette luka til Manchester City på tabelltoppen, som er på seks poeng.

(©NPK)