Tromsø-back klar for svenske Häcken

– Det er ein klubb som vil opp og fram, seier Totland til Häckens nettsider.

Høgrebacken har vore ein av dei mest sentrale spelarane i laget som heldt plassen i Eliteserien. Han bidrog med fem mål og tre målgivande pasningar.

Han kom frå Sogndal framfor sesongen. No er det klart at han igjen skiftar beite og flyttar til Sverige. Han har skrive under på ein fireårskontrakt.

Der får han tidlegare landslagstrenar Per-Mathias Høgmo som sjef. Han har tidlegare hatt periodar både som speler og trenar i TIL.

– Eg hadde ein god samtale med Per-Mathias som eg har høyrt mykje godt om frå folk oppe i Tromsø, og eg fekk eit veldig godt inntrykk av Häcken og Göteborg. Eg vil vere med å hjelpe laget med å ta medaljar, det ser eg på som fullt mogleg, seier Totland.

Häcken enda på 12.-plass i Allsvenskan denne sesongen.

