Skotsk fotball tek tidlegare vinterpause for å unngå tomme tribunar

Det skjedde etter samtalar med klubbane onsdag og torsdag, etter at førsteminister Nicola Sturgeon tidlegare i veka bestemde at 500 av smittevernomsyn blir det maksimale talet på tilskodarar på utandørs idrettsarrangement frå 2. juledag og tre veker fram i tid.

– Det var delte meiningar om kva som var best, men fleirtalet støtta utsetjing for å auke sjansen for at kampane kan spelast med tilskodarar. Styret konkluderte med at rundane 29. desember og 2. og 3. januar blir utsette, heiter det i ei fråsegn frå ligaen.

Restriksjonane ville elles ha ramma fleire derbykampar, blant dei Old Firm-oppgjeret mellom Celtic og Rangers 2. januar. Den kampen skal i staden spelast 2. februar.

Kampane i den 21. runden, opphavleg oppsett 29. desember, skal i staden spelast 17. og 18. januar. Den 22. runden, som skulle vore den første i 2022 og den siste før vinterpausen, er utsett ein månad til 1. og 2. februar.

Kampane 2. juledag skal spelast som planlagt sjølv om det blir med nesten tomme tribunar.

Laga i dei lågare divisjonane vedtok å spele som planlagt trass restriksjonane.

Ligaen takkar TV-rettshavar Sky og politiet for å gjere endringane moglege.

