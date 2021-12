OL-arrangøren: – Vil oppstå smittetilfelle under OL

sport

OL i Beijing kjem til å bli det arrangementet med flest restriksjonar sidan starten av koronapandemien, skriv nyheitsbyrået AFP.

Ingen utanlandske tilskodarar vil bli sleppt inn på arenaene, og alle utøvarar må leve med strenge restriksjonar. Alle deltakarar må dessutan vere vaksinerte før dei får sleppe til under leikane.

Likevel er arrangøren sikker på at det vil oppstå tilfelle av korona i OL-byen.

– Det kjem til å komme eit tal positive tilfelle. Det er høgst sannsynleg, seier Zirong Han, som er medlem av arrangørkomiteen.

Smittevernsjef under leikane Chun Huang er like sikker på at det vil oppstå smitte blant utøvarane. Dei skal testast hyppig i løpet av arrangementet.

– Det kjem definitivt til å finnast smitta, og det finst ein risiko for smitteutbrot i liten skala, seier han.

