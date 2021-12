Murray får spesialinvitasjon til Australian Open

sport

Arrangørane hylla torsdag Murray for kampviljen sin, og inviterte han derfor på eit så kalla «wild card» inn i turneringa.

– Andy er kjend for kampviljen sin, lidenskap og kjærleik for spelet, og eg er glad for å kunne ønskje han velkommen tilbake til Melbourne i januar, seier turneringsleiar Craig Tiley.

34-åringen er rangert som nummer 134 akkurat no, medan han kjempar seg tilbake frå skadeproblem. Murray har spelt fem finalar i turneringa, men har til gode å stå igjen med det gjævaste trofeet.

Han spelte sist finale i turneringa i 2016, og deltok sist i 2019. Då rauk han ut av første runde.

(©NPK)