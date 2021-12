Heile hoppveka utan tilskodarar

sport

På grunn av tyske restriksjonar var det allereie klart at det ville bli tomme tribunar i Oberstdorf 29. desember og Garmisch-Partenkirchen 1. januar, men no er det klart at det blir null tilskodarar også i Innsbruck 4. januar og i avslutningsrennet i Bischofshofen to dagar seinare.

– Vi beklagar avgjerda på vegner av utøvarar og hoppfans, men vi vil støtte kampen mot viruset så godt vi kan, heiter det i ei fråsegn frå arrangøren.

Det var tidlegare lagt planar for å sleppe inn 4.000 tilskodarar i Innsbruck og 3.500 i Bischofshofen.

Også det siste verdscuparrangementet i hopp før Beijing-OL, rennet i Willingen siste helga i januar, blir gjennomført utan publikum.

– Sidan sist sommar har vi planlagt for å sleppe inn tilskodarar med grønt koronapass, men på grunn av omikronvarianten kan vi dessverre ikkje gjennomføre det, sa Jürgen Hensel, som er leiar for den lokale arrangøren.

Renna i Willingen blir avvikla i tida 28.–30. januar med blanda lagkonkurranse og to renn kvar for menn og kvinner.

