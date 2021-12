Storslalåm: Holtmann skuffa i Courchevel – over tre sekund bak

sport

Holtmann sleit med grepet i svingane og heldt på å ryke ut tidleg på toppen. Bærum-alpinisten var bak med heile 91 hundredelar allereie ved første mellomtid.

– Det er noko av det raraste eg har sett, sa Viaplays ekspertkommentator Kjetil André Aamodt.

Han meinte det kunne vere noko gale med venstreskia til 26-åringen. I mål var Holtmann tydeleg forbanna over å sjå at ho var 3,63 sekund bak leiande Sara Hector frå Sverige. Det er ikkje sikkert at ho endar blant dei 30 beste og tek seg vidare til finaleomgangen.

I faresona er òg Maria Tviberg. Bergensaren fekk det heller ikkje til å flyte og har 3,30 opp til teten.

Tysdag leverte Holtmann ein flott første omgang, og ho hadde gode moglegheiter for å ta sin andre pallplass i verdscupen. Ei svak avslutning i finalen øydela sjansane.

Ragnhild Mowinckel gjorde ei godkjend gjennomkøyring onsdag. Ho tapte mykje på toppen, men køyrde godt i det lange henget. I mål la ho seg 1,29 bak leiartida, og det held akkurat no til ein 11.-plass.

Thea Stjernesund køyrer på eit seint startnummer.

(©NPK)