Sikker på at Nadal kjem til Australia

Australian Open-sjefen Craig Tiley er tydeleg på at han trur Nadal kjem til å spele i Melbourne i slutten av januar. Han sår derimot meir tvil om verdseinaren Novak Djokovic stiller. Serbaren har ikkje vore klar på om han har vaksinert mot koronaviruset seg eller ikkje.

Måndag opplyste Nadal etter å ha delteke i ei invitasjonsturnering i Abu Dhabi at han hadde han testa positivt for korona, og at opplevde nokre «utrivelege stunder» under opphaldet.

– Eg er sikker på at Rafa kjem. Spelarar som testar positivt for korona no vil gå gjennom ein periode dei ikkje lenger er smittsame, og dei vil klare seg, seier Tiley ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Novak Djokovic som har vunne ni av dei 20 Grand Slam-titlane sine i Melbourne Park, er derimot framleis tvilsam, sidan han nektar å seie om han er vaksinert eller ikkje.

34-åringen står oppført på deltakarlista, men faren hans har opplyst at det ikkje er garantert at sonen stiller.

Tiley opplyste at ein liten prosentandel av uvaksinerte spelarar og arrangørstab kan få medisinske unntak av Australian Open, men på grunn av teieplikta vil ingen av desse bli identifiserte.

Han visste derfor ikkje om nokon av spelarane har søkt om eit slikt vaksine fritak.

– Viss Novak dukkar opp i Australian Open er han anten vaksinert eller har fått eit unntak, seier Tiley.

– Han snakkar ikkje med nokon om helsa si, og eg vil ikkje spørje han om det, for det har eg ikkje noko med, seier han.

Viss Djokovic har fått unntak frå vaksinereglane vil det truleg føre til kraftige reaksjonar blant Melbournes innbyggjarar. Byen har vore nedstengd i lange periodar i forsøket på å stoppe pandemien.

Startfeltet i Australian Open har allereie motteke ein del stjerneforfall. Serena Williams og Roger Federer stiller mellom anna ikkje. Fleire andre toppspelarar har òg fått påvist koronaviruset og er usikre til start.

