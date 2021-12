Glimt stadfestar: Erik Botheim til Krasnodar

sport

Glimt stadfestar på nettstaden sin at klubbane vart samde om ein overgangssum tysdag. Botheim har reist ut av landet for å gå gjennom den medisinske testen. Straks den går i orden, er overgangen i boks.

Overgangssummen er enno ikkje kjend, men fleire medium har meldt om mellom 50 og 80 millionar pluss bonusar. Om den siste summen er korrekt, er Botheim den dyraste spelaren selt frå ein norsk klubb.

– Det er utruleg trist å forlate Glimt. Eg har hatt det heilt fantastisk i Bodø, men denne moglegheita kunne verken eg eller klubben seie nei til. Det blir ei fantastisk utfordring for meg, og eg gler meg til å teste meg sjølv i ein større liga, seier Botheim.

Han fekk det store gjennombrotet sitt denne sesongen. 21-åringen leverte 15 mål på 30 kampar i Eliteserien for Glimt, som vart seriemeister for andre året på rad. Han vart henta gratis for eit snautt eit år sidan etter eit mindre vellykka låneopphald i Stabæk (frå Rosenborg).

I Conferenceligaen vart det fire mål og fire målgivande pasningar på seks kampar. Tre av måla kom i kampane mot Roma.

Den gode sesongen har ført til at han fekk kapteinsbindet på U21-landslaget. Han vart òg kalla opp til A-landslagstroppen av Ståle Solbakken, men der ventar framleis debuten.

