sport

Manchester City-backen vart onsdag tiltalt for endå ei valdtekt. Det kom fram under eit rettsmøte i Chester. Frå før var franskmannen skulda for seks valdtekter.

Det er fem fornærma kvinner i saka. Det er venta at rettssaka mot Mendy blir gjennomført neste år.

27-åringen vart i august suspendert av Manchester City som følgje av den alvorlege saka. Han har ikkje fått trene eller spele med klubben sidan. Han er framleis i varetekt og fått fleire søknader om kausjon avvist.

