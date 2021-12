Eckhoff tilbake til Oberhof: OL-toget har gått for Dale og Bjøntegaard

sport

Eckhoff valde å reise heim frå rennet i Frankrike i helga. Over nyttår er ho tilbake saman med dei andre skiskyttarane.

Filip Fjeld Andersen tok den første pallplasseringa si i Annecy-Le Grand Bornand på sprinten, og han får ein ny sjanse blant gutane.

Landslagsløparane Dale og Bjøntegaard er ikkje med denne gongen heller. Sportssjef Per Arne Botnan stadfestar overfor TV 2 at OL-toget har gått for deira del.

Kvinner:

Tiril Eckhoff (Fossum), Emilie Ågheim Kalkenberg (Skonseng), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien, (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Tandrevold (Fossum).

Menn:

Filip Fjeld Andersen (Geilo), Sivert Guttorm Bakken (Vingrom), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Sturla Holm Lægreid (Bærum).

Det står sprint følgd av jaktstartar og blanda stafett og parsprint på programmet.

