sport

Det melde det britiske storlaget måndag ettermiddag. Thomas har vore i laget heilt sidan oppstarten i 2010.

– Eg er framleis supermotivert for å jobbe og trene hardt. Det er det eg elskar å gjere. Eg koser meg framleis på sykkelen, seier Thomas, som samtidig medgir at han «ser sluttstreken for karrieren sin».

Walisaren tok sin største triumf i 2018, då han vann Tour de France samanlagt. I fjor var han involvert i ein velt som øydela for han i det prestisjetunge franske rittet.

(©NPK)