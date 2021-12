Therese Andvik Rygg ny dagleg leiar i Brann

sport

– Vi er glade for å ha fått konstituert ein dagleg leiar internt etter at Vibeke Johannesen fråtredde stillinga, og vi er takksame for at Therese har takka ja, seier styreleiar Siv Skard.

Rygg har vore leiar for marknad, kommunikasjon og berekraft i Brann i to år.

Fast tilsetjing av ny dagleg leiar vil bli oppgåva til neste styret til klubben. Dette blir valt på eit ekstraordinært årsmøte neste år, blir det opplyst i pressemeldinga.

Laurdag vart det kjent at Vibeke Johannesen gjekk av som dagleg leiar. Johannesen vart konstituert i sjefsjobben i november 2014, og ho fekk han permanent sommaren året etter.

– Då Vibeke fråtredde stillinga si, vende styrte seg til meg om å ta over mellombels, inntil ny dagleg leiar blir fast tilsett. Det har eg takka ja til, og saman med resten av administrasjonen skal eg gjere mitt ytste for å vareta Sportsklubben Brann på best mogleg måte, både opp mot supporterane og partnarane. Eg har sagt ja til å ta jobben mellombels i den situasjonen klubben er i, fram til klubben har funne ei permanent løysing, seier Rygg.

Brann har lagt bak seg ein elendig sesong. Sist veke runda laget av med tap for Jerv i ein spinnvill kvalifiseringsfinale. Det stod 1-1 ved ordinær tid og 4-4 etter ekstraomgangar. Jerv vann 8-7 på straffer.

Torsdag trekte Birger Grevstad seg som styreleiar i Brann. Han hadde ikkje lenger fleirtalet tillit, og sidan har òg Geirmund Brendesæter forsvunne ut av habilitetsårsaker. Espen Brochmann gjekk av som styremedlem fredag.

