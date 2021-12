Rekdal RBK-klar: – Eg veit at fasiten i Trondheim er 4-3-3

sport

Det opplyser Rosenborg på eigen nettstad. Rekdal tek med seg assistenten sin frå HamKam, Geir Frigård, på ein kontrakt med tilsvarande lengd.

Den siste veka har alt peika mot HamKam-trenaren, og det var ein dårleg skjult løyndom at det var 53-åringen som skulle bli ny Rosenborg-sjef.

– Eg gler meg til å setje meg godt inn i kva Rosenborg er for noko. Eg har sett det frå utsida og hatt mange tøffe faitar med Rosenborg som spelar og trenar, seier Rekdal i eit intervju gjort i garderoben på Lerkendal.

– Det er spennande, men det kjem til å bli krevjande. Realistisk sett har det gått nokre år sidan Rosenborg var på topp, seier han.

Frigard som assistent var viktig for Rekdal.

– Geir er svært dyktig. Han utfyller meg på ein fantastisk måte. Vi har god kjemi. Han er hardtarbeidande og ambisiøs. Han diggar å vinne like mykje som eg gjer, og er villig til å ofre det eine og det andre for at vi skal vinne fotballkampar og bli best mogleg fysisk rusta.

Formasjon?

No startar jobben med å forme RBK-laget mot nye høgder. I kva form det blir, er framleis usikkert.

– Først er det viktig å bli kjent med spelarane. Eg har aldri tru på å tvinge spelarar inn i roller som dei ikkje heilt meistrar eller kjenner seg komfortable i. Eg veit at fasiten i Trondheim er 4-3-3, og det kan godt vere. Det kan vere små justeringar der, seier Rekdal, som i alle fall lovar dette:

– Grunnprinsippa er offensiv fotball, masse folk framover, skåre mål og vinne kampar. Det skal vi trakte etter. Om det er tre eller fire på midten eller tre eller fire bak. Framme er det nok sannsynleg at det blir tre, seier han.

Langvarig trenarjakt

Etter at Åge Hareide kunngjorde i sommar at dette vart hans siste sesong som trenar, har Bodø/Glimts gulltrenar Kjetil Knutsen og serbiske Mílos Milojevic vorte sterkast kopla til jobben.

Milojevic drog til Trondheim, men vart aldri samd med klubben. I ettertid fekk serbaren sparken frå den svenske klubben sin Hammarby for RBK-flørten.

HamKam stadfesta for ti dagar sidan at Rosenborg var interessert i Rekdal. Han leidde i år hedmarksklubben opp til Eliteserien.

Merittert

Tidlegare har Rekdal teke Vålerenga til både seriegull (2005) og cuptriumf (2002). I tillegg vann han to NM-titlar med Aalesund i 2009 og 2011.

53-åringen hadde eit mislykka trenaropphald i Start mellom 2018 og 2019. Der greidde han ikkje å redde laget frå nedrykk, og han måtte forlate klubben kort tid etter førstedivisjonsopninga sesongen etter.

Rosenborg enda i år på ein skuffande femteplass i Eliteserien. Det skilde 15 poeng opp til seriemeister Bodø/Glimt, og for første gong på svært mange år står laget utan moglegheit til å kvalifisere seg for europacupspel.

Dei kvit- og svartkledde vann sist Eliteserien i 2018.

(©NPK)