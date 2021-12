Thingnes Bø enda sigerstørken – vart heia fram i Frankrike

sport

– Endeleg! braut ut han til NRK.

Thingnes Bø fekk gjennombrotet sitt på seniornivå nettopp i Annecy. Der tok han den første verdscupsigeren sin tilbake i desember 2013.

Han vann føre russaren Eduard Latypov. Filip Fjeld Andersen fekk gjennombrotet sitt med sin første pallplass i verdscupen då han sneik seg inn tre sekund føre Quinton Fillon Maillet.

Thingnes Bø vann det sjuande verdscuprennet sitt på ni forsøk på den franske skistaden. No står han med 53 enkeltsigrar i verdscupen.

Før rennet hadde Thingnes Bø gått 17 renn utan å vinne. Det er den lengste rekkja i karrieren utan siger. Førre siger var i Anterselva i januar.

– Det betyr masse. I mine auge høyrest det mykje ut. Det beviser berre at du må vere god for å vinne. Det har eg ikkje vore den siste tida. I dag går eg eit offensivt løp frå eit tidleg startnummer, sa han.

– Allez le Bø

Med tusenvis av tilskodarar vart Bø heia fram på standplass.

– Eg kjenner meg nesten like mykje heime her som i Noreg, sa Thingnes Bø og la til at tilskodarane ropte: «Allez le Bø».

– Eg må takke dei for det, sa han.

Thingnes Bø var først ut av dei norske skiskyttarane på sprinten med startnummer 12. Han kom godt i gang med full pott på liggjande skyting. I spora heldt han oppe farten og leverte ein ny serie utan bom på standplass. På tampen tapte han ein del til Latypov og var i mål 7,2 sekund føre. Med 1,2 kilometer igjen var avstanden 15,3 sekund.

Fleire moglegheiter

Bak Thingnes Bø og Latypov var kampen i gang om den siste pallplassen. Andersen og Sturla Holm Lægreid låg begge godt an, og førstnemnde kapra 3.-plassen. Lægreid vart nummer fem.

Vetle Sjåstad Christiansen fekk ei strafferunde og klarte aldri å blande seg inn i tetkampen. Han vart fjerde beste nordmann på 8.-plass. Tarjei Bø bomma to gonger og var i mål 53,4 sekund bak bror sin. Han enda på 15.-plass.

Sivert Bakken vart nummer 49 av dei 109 som kom i mål.

Verdscuphelga i Frankrike held fram med jaktstart laurdag før 15 kilometer fellesstart søndag.

