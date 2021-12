sport

Han startar 20.30 og blir send på TV3.

– Det ser uforskamma fint ut akkurat no. Dei (spelarane) ser pigge og konsentrerte ut. Det er ei blanding av forventning, glede og litt gruing. Det høyrer med føre slike kampar.

Det sa Hergeirsson då han heldt ein mediebrifing i Barcelona. Den varte i fem minutt og elleve sekund.

Hergeirsson melde òg at det ikkje låg an til «store endringar på laget». Det betyr at målvakt Rikke Granlund og Emilie Hovden ikkje kjem med i kamptroppen.

Det blir tyske dommarar i Noregs semifinale. Maike Merz og Tanja Kuttler har styrt kampane òg mot Sverige og Russlands handballforbund.

– Vi steller oss til dei dommarane vi får, men det er greitt å ha hatt dei to gonger. Dei tillèt ein del. Det er greitt å vite, sa Hergeirsson.

Vertsnasjon Spania har aldri vunne ein kvinnemeisterskap i handball. Noreg står med 13 gull i OL, VM og EM. Hergeirsson har vore ansvarlege ved sju av desse.

I andre semifinalen i kveld møtest Danmark og Frankrike. Den har avkast 17.30.

Spanias mest lesne avis, Marca, har gjort eit nummer av den svake statistikken til spanjolane i meisterskapskampar mot Noreg. Han viser fire sigrar, to uavgjort og 21 tap.

Sist laga møttest (VM 2019) vann Spania 28-22 i semifinalen.

