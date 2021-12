OL-søppel skal spesiallagrast for å hindre smittespreiing

sport

Ei smittevernboble omgitt av strenge reglar skal hindre at OL-akkrediterte kjem i kontakt med og spreier smitte til det kinesiske samfunnet under vinterleikane i februar neste år. No er òg tiltak klare for å hindre at smitte trengjer ut av bobla gjennom søpla til deltakarane.

Torsdag opplyste arrangørane i Beijing at ei gruppe arbeidarar vil ha som spesialoppgåve å samle inn og handtere OL-avfall. Ifølgje Boyang Ma, som er ansvarleg for deltakarlandsbyen, vil alt søppel bli deponert på mellombelse lagringsplassar for seinare å bli flytta og behandla vidare.

Kinesiske styresmakter har understreka faren for at koronaviruset kan spreie seg med livlause objekt, mellom anna frosenmat. Dei fleste ekspertar har på si side avvist moglegheita for smittespreiing gjennom slike kanalar.

Den nye omikronvarianten skaper forsterka bekymring for at OL-utøvarar kan bli smitta under dei kommande vinterleikane. Det har vore spekulert på at eventuelle positive testar under meisterskapen kan gi karantene i Kina på mellom tre og fem veker.

