Ny United-kamp utsett – Premier League avviser pause i seriespelet

Ligaen stadfesta utsetjinga på sin nettstad, men gjer det klart at planen er å gjennomføre så mange kampar som mogleg i tida som kjem. For å bidra til det blir gjeninnført ein streng smittevernprotokoll med hyppig testing, sosial distanse og munnbindpåbod innandørs.

Tysdag vart Manchester Uniteds kamp mot Brentford utsett. Eit betydeleg tal spelarar i klubben er koronaramma, og klubben har gitt ligaen beskjed om at den heller ikkje greier å stille lag i helga.

– Helsa til spelarar og tilsette er prioriteten vår. Gitt talet på spelarar og støttepersonell som er isolert på grunn av covid-19, hadde klubben ikkje noko anna val enn å be om at kampen vart flytta, står det i ei fråsegn frå United.

Brentford-manager Thomas Frank har teke til orde for at alle helgas kampar blir utsette. Han hevdar å ha snakka med fleire managerkollegaer som ønskjer det same. Nokon har til og med foreslått å droppe heile juleprogrammet av omsyn til smittesituasjonen. Det er ikkje PL-leiinga med på.

Individuell vurdering

– Det er med vemod at vi må melde om den fjerde utsette Premier League-kampen siste veke. Sjølv om vi innser at fleire klubbar opplever smitteutbrot, er det hensikta i ligaen å gjennomføre det oppsette kampprogrammet i den grad det er trygt og forsvarleg, skriv Premier League.

– Styret vil vurdere førespurnader om utsetjing kamp for kamp, basert på retningslinjer som er gjorde tilgjengeleg for alle klubbane.

Ligaen slår fast at Manchester United fekk kampen sin utsett fordi klubben ikkje var i stand til å mønstre eit lag.

– Eit betydeleg tal smittetilfelle førte til utsetjing av kampen mot Brentford, og i dag er nye smittetilfelle stadfesta, står det.

Utfordrande

Manchester United opplyser at treningsanlegget Carrington vil bli heilt stengde i ein periode for å hindre ytterlegare smittespreiing.

Onsdag utsette Premier League òg oppgjeret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smitta i sistnemnde klubb, og torsdag kom beskjeden om at Tottenhams møte med Leicester òg må skyvast på. Begge klubbar har smitte blant spelarane.

Virussmitte i ei rekkje klubbar skaper store problem rundt gjennomføring av kampar i den engelske ligaen. Aston Villa har opplyst at dei har hatt smitte i klubben den siste tida. Det same har Brentford, Brighton og Chelsea.

Det er mange utsette kampar òg i andre divisjonar i engelsk fotball.

