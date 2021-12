Ny Premier League-kamp utsett av smitteomsyn

sport

Oppgjeret er det seinaste i rekkja av kampar som ikkje lèt seg gjennomføre som følgje av auka smitte i den engelske toppdivisjonen, stadfestar Leicester på nettsidene sine.

Klubbane skriv at dei torsdag morgonen fekk stadfesta nye koronatilfelle i spelarstallen, og at det leidde til utsetjinga. Leicester har vidare vedteke å stengje ned treningsanlegget i 48 timar for å redusere risikoen for ytterlegare smittespreiing.

Tottenham har òg slite med eit større smitteutbrot den siste tida. Sist helgs ligakamp mot Brighton vart derfor utsett. Det same vart London-klubbens conferenceliga-møte med franske Rennes.

Onsdag sa Leicester-manager Brendan Rodgers at han på det tidspunktet hadde ni spelarar som var uaktuelle til kampen på torsdag som følgje av koronasmitte og skadar. Han hevda då at ein førespurnad om å få kampen utsett ikkje vart innvilga av Premier League-leiinga.

Torsdag har situasjonen teke ei ny vending.

Mange utsetjingar

Virussmitte i ei rekkje klubbar skaper store problem rundt gjennomføring av kampar i den engelske ligaen. Tysdag vart Brentfords kamp mot Manchester United utsett på grunn av smitte i United. Eit større tal spelarar skal vere koronaramma.

Onsdag følgde Premier League opp med å utsetje oppgjeret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smitta i sistnemnde klubb.

Aston Villa har òg hatt smitte i klubben den siste tida. Det same har Brentford, Brighton og Chelsea.

Torsdag tok Brentford-manager Thomas Frank til orde for at all kampaktivitet i Premier League bør setjast på pause i ei veke for å vinne tilbake kontrollen over smittespreiinga i ligaen. Han hevda å ha snakka med fleire managerkollegaer som ønskjer det same.

Rundar blir flytta?

– Smittetilfella går i taket i alle Premier League-klubbane. Alle slit med det og har trøbbel, sa Frank ifølgje Sky Sports.

– Å utsetje den kommande runden og også ligacuprunden vil gi alle minst ei veke, eller fire eller fem dagar, til å vaske ned treningsanlegget, slik at alt er reint og du bryt kjeda, sa han.

Får dansken det som han vil, blir runden kommande helg og dessutan ligacupkampane neste veke sett på vent og flytta.

Ei rekkje kampar på lågare nivå i engelsk fotball er òg utsette den siste tida på grunn av positive virusprøvar.

(©NPK)