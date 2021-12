Frustrerte RBK-fans slo til med banner utanfor klubbkontora

sport

Det er Adresseavisen som skriv at to banner med påskrifta «gå av!» og «styret – ei skam for byen» var hengt opp på veggen på RBK-brakka natt til torsdag.

– Det er litt sørgjeleg at folk bruker slike middel. Men det er lov, seier styreleiar Ivar Koteng til avisa.

Markeringa på torsdag kjem etter at det har storma rundt RBK dei siste dagane.

Tysdag vart det kjent at 58 medlemmer i klubben har sendt brev til Rosenborg-styret. Der ber dei styret om å gå av. Bak initiativet står supportergruppa «Falkenkameratene».

Rosenborg-toppane har for tida hendene fulle med å få tilsett ein ny hovudtrenar i klubben etter Åge Hareide. Onsdag melde Adresseavisen og TV 2 at Kjetil Rekdal er ønskt av eit samla styre i trønderklubben.

Styreleiar Koteng og HamKams daglege leiar Bent Svele har begge stadfesta kontakt med tanke på samtalar mellom partane.

