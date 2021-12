Fleire kvinnelege dommarar får sjansen i norsk herrefotball

sport

Hovuddommarane og assistentdommarane vart torsdag utnemnde for dei tre øvste divisjonenane i herrefotballen og dei to øvste på kvinnesida.

Der kjem det fram at Elisabeth Thoresen (Bækkelaget) og Monica Løkkeberg (Freidig) er tekne ut som assistentar i Eliteserien, medan Emilie Rodahl Torkelsen (Bækkelaget) og Henrikke Holm Nervik (Trygg/Lade) blir kampleiarar i førstedivisjon menn.

I tillegg blir Line Cathrine Nymoen (Kolstad) assistentdommar på nivå to.

– Dette er unikt og historisk. Vi har sagt at om dei gode nok, så kjem jentene. No har dei gjort ein god jobb, og då har vi valt å ta dei opp. Det er fantastisk for jentene, og eg er stolt over dei, seier dommarsjef Terje Hauge.

Eliteserien får fire nye hovuddommarar frå neste sesong: Christian Moen (Løvenstad), Marius Lien (Fossum), Daniel Higraff (Randaberg) og Svein Tore Sinnes (Flekkefjord). Dei to førstnemnde har allereie hatt prøvekampar i toppdivisjonen.

