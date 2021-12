Bergensavisene fortvilar over nedrykket: – Branns verste år i fredstid

sport

«Brannus Horribilis», skriv BT-kommentator Anders Pamer og skildrar 2021 som det verste året for sportsklubben i fredstid. På framsida av papiravisa er orda «Skammens sesong» slått stort opp.

Pamer og BT klarer ikkje å finne noko positivt ved situasjonen i Brann akkurat no, med eit lite unntak for at klubben har byrja å bruke unge bergensarar på banen.

««Brann har vært skandalenes klubb i norsk fotball, men dette året har toppet alt. Året som begynte med kraftig intern strid rundt skifte av banedekke på Brann Stadion, fortsatte med sparking av sportssjef og trener. Nachspielskandalen svertet Sportsklubben fullstendig. Og nå nedrykket til Grorud, Raufoss og de andre i 1. divisjon», skriv avisas fotballkommentator.

Krev oppvask

Bergensavisa har farga framsida svart og kallar nedrykket «Den totale fortvilelsen». Sportsredaktør Tormod Bergersen påstår at «Joda Brann, dette kan bli verre!", men at det òg kan bli betre dersom det kjem ein skikkeleg oppvask og ein byter ut sentrale folk i leiinga.

«Det må bli en ny start, som i 2015. Klubben trenger sårt en ny driv, og nye folk som kan presentere planene på en troverdig måte. Det går som sagt ikke med dagens ledelse. Hvis de prøver på det, er jeg redd klubben synker ytterligere», meiner Bergersen.

Brann rykte onsdag kveld ned til førstedivisjon i ein fotballkamp av det ekstreme slaget. 1–1 mot Jerv gav ekstraomgangar med heftige seks mål, følgt av ein straffesparkkonkurranse der sørlendingane vann 8–7.

Fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2 beskriv kampen som den villaste han nokon gong har sett.

– Fiasko

– Nedrykk er ein fiasko og flaut for Brann, spesielt når vi ser kva dei totalt sett har levert på og utanfor banen denne sesongen. Utanfor banen har dei levert på eit langt lågare nivå enn førstedivisjon. Dette er eit mørkt år i Branns historie, seier han til BA.

Mathisen siktar til det mykje omtalte nachspielet der Brann-spelarar tok seg ulovleg inn på stadion og festa saman med unge kvinner natt til 11. august. Politiet etterforskar to overgrepsskuldingar etter festen, og tre Brann-spelarar som deltok på nachspielet, forsvann ut av klubben.

Sportsleg vart sesongen òg ein katastrofe for nyetrenaren Eirik Horneland og mennene hans.

