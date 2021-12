Tønseth og Theodorsen fekk Tour de Ski-plass

sport

Skiforbundet kunngjorde uttaket onsdag ettermiddag. Der er ni herreløparar og åtte kvinner med.

Tønseth, Theodorsen og Ragnhild Haga er dei tre einaste løparane som ikkje tilhøyrer elitelandslaga. Tønseth viste sterk form med to sigrar under den skandinaviske cupen på Beitostølen sist helg. Theodorsen vann òg to løp på Beitostølen og har vist stabil form sidan den nasjonale opninga same stad i november.

Uttaket skal supplerast med endå éin herreløpar og to kvinneløparar. Tour de Ski startar i Lenzerheide i Sveits 28. desember og skal innom tyske Oberstdorf før det blir avslutta med renn i Val di Fiemme i Italia 3. og 4. januar. Der går den siste etappen som vanleg opp slalåmbakken Alpe Cermis.

Therese Johaug står over årets utgåve av touren. Ho prioriterer OL i Beijing. Det same gjer Hans Christer Holund. Sistnemnde er uansett bankers i OL-troppen saman med Johaug.

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og omland).

Kvinner: Helene Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik).

