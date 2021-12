Premier League-kamp utsett etter smitte i Kings lag

sport

Det er Burnley som først stadfesta at kampen mot Watford er utsett.

Watford har førebels ikkje kommentert saka. Det er uklart kor omfattande utbrotet i klubben er.

Joshua King har spelt regelmessig for Watford denne sesongen. Laget ligg rett over nedrykksstreken med 13 poeng. To poeng bak følgjer Burnley med éin kamp mindre spelt.

Smitte i Manchester United gjorde at storlaget ikkje kunne spele bortekampen på tysdag mot Brentford. Sist helg vart Brighton – Tottenham utsett på grunn av ei rekkje positive tilfelle hos sistnemnde klubb.

(©NPK)