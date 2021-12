sport

Molde Fotballklubb melder at 24-åringen står med 95 A-lagskampar for Tromsø og at han har knytt seg til klubben ut 2025-sesongen.

– Det er utruleg herleg. Eg har vorte godt teken imot av heile klubben og gler meg til å møte resten av gutane over nyttår. Det skal bli godt å komme i gang, seier Karlstrøm.

