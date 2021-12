Møter Noreg i kvartfinale: Fersk trenar la ned veto mot Trefilov i VM

sport

Bodnijeva spelte under Trefilov på landslaget og vart òg verdsmeister under han.

Etter at ho fekk jobben som landslagssjef i september i år, vart det tidleg klart at ho ikkje ønskte at Trefilov (visepresident i det russiske handballforbundet) skulle vere med troppen til VM.

– Landslaget har ein ny trenar no. Ho har stor respekt for Trefilov, men har bede om sjølvstende i arbeidskvardagen, seier handballpresident i Russland, Sergej Sjisjkarjov, til nyheitsbyrået TASS ifølgje dansk TV 2.

Trefilov trena russarane til fire VM-gull (2001, 2005, 2007 og 2009) og ein OL-tittel (2016). Han har vore ein del av landslaget meir eller mindre sidan 1999.

Sist vart han observert i Tokyo under OL der han ropte instruksar til spelarane frå tribunen i rolla si som forbundsrepresentant.

Det russiske laget slo Noreg i OL-semifinalen, men tapte finalen mot Frankrike.

Danmark og Spania vann kvartfinalane sine i VM tysdag. I siste kvartfinale møtest Sverige og Frankrike.

(©NPK)