Haavi klar for Roma

Roma stadfestar overgangen på sin eigen Twitter-konto.

– Det var litt no eller aldri. Det blir ein litt annan kultur, ikkje så fysisk som Toppserien, og eg trur det vil vere veldig utviklande. No er eg litt utanfor komfortsona eg har vore i over veldig lang tid, seier Haavi til VG.

Haavi har signert ein kontrakt som strekkjer seg ut 2022/23-sesongen. Haavi er mestvinnande kvinne i norsk klubbfotball.

I november tok ho avgjerda om å forlate LSK Kvinner etter ni år.

– Det er noko veldig spennande og freistande på gang, men meir enn det kan eg ikkje seie akkurat no. Eg håpar på ei avklaring dei næraste vekene, sa Haavi då.

