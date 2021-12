Einstemmig RBK-styre vil ha Rekdal som trenar: – Lang veg å gå

sport

Rekdal seier dette til Hamar Arbeiderblad.

– Eg tenkjer ikkje anna enn at vi får høyre kva dei har å seie. Om det er grunnlag for å gå endå lenger, og om det blir meir konkret. Det er framleis ein lang veg å gå før det blir ei avklaring, vil eg tru. Signala per no er at dei ønskjer ein prat med meg. Så får vi sjå om det blir meir enn det eller ikkje.

Ønskt av styret

Det var styremøte i Rosenborg tysdag kveld, og i etterkant sa styreleiar Ivar Koteng at han har god tru på at ein ny trenar vil vere på plass innan jul.

– Vi er samde om vegen vidare, og vi er i ferd med å setje i gang det vidare arbeidet frå i morgon (onsdag), sa Koteng til dei frammøtte frå media utanfor Brakka på Lerkendal.

Onsdag morgon erfarte både Adresseavisen og TV 2 at Rekdal er ønskt av eit samla styre i Rosenborg. Ikkje lenge etterpå stadfesta både Rosenborgs styredelar Ivar Koteng og HamKams Bent Svele at Rosenborg onsdag tok ny kontakt med tanke på samtalar mellom partane.

Trenarjakt

Adresseavisen er blant media som har skrive at Kjetil Rekdal har stått på lista over aktuelle trenarkandidatar, og at klubben allereie har snakka med 53-åringen to gonger.

TV 2 melde at Rosenborg skal kjenne seg ganske trygg på at Rekdal ønskjer seg jobben, og at det ligg an til at forhandlingane mellom partane startar innan kort tid.

Rekdal har ein klausul i kontrakten med HamKam som gjer at han kan gå til andre klubbar dersom det rette tilbodet dukkar opp.

Åge Hareide gav seg som Rosenborg-trenar etter inneverande sesong. Bodø/Glimts Kjetil Knutsen og serbaren Mílos Milojevic har òg vore inne i biletet som aktuelle trenarkandidatar for klubben som enda på 5.-plass i årets eliteserie.

