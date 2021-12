Agüero avsluttar fotballkarrieren etter hjartetrøbbel

sport

Det vart klart på ein pressekonferanse onsdag. Agüero og Barcelona-president Joan Laporta var til stades under den emosjonelle seansen på Camp Nou.

– Eg har bestemt meg for å slutte med profesjonell fotball. Det er ei veldig tøff avgjerd å ta, men hjartet mitt kjem først, sa Agüero.

Den argentinske 33-åringen har ikkje vore på banen for Barcelona sidan oppgjeret mot Alaves 30. oktober. Då forlét han banen etter 41 minutt grunna pusteproblem og smerter i brystet.

I ettertid fekk han konstatert forstyrringar i hjarterytmen.

Den siste tida har det versert rykte i spanske medium om at stjernespissen må gi seg med fotballen, men i midten av november avfeia Agüero rykta.

Men no er det likevel klart at han er ferdig som profesjonell fotballspelar. I sommar melde han overgang til Barcelona, men han sleit mykje med skadar den første tida. Han fekk berre seks kampar og skåra eitt mål for katalanarane.

Før det rakk argentinaren å vinne ligatittelen fem gonger og ligacupen seks gonger med Manchester City. Han var òg med på laget som tapte meisterligafinalen mot Chelsea tidlegare i år og spelte til saman 97 landskampar for Argentina.

(©NPK)