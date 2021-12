Adressa og TV 2: Einstemmig RBK-styre vil ha Rekdal som trenar

sport

Det var styremøte i Rosenborg tysdag kveld, og i etterkant sa styreleiar Ivar Koteng at han har god tru på at ein ny trenar vil vere på plass innan jul.

– Vi er samde om vegen vidare, og vi er i ferd med å setje i gang det vidare arbeidet frå i morgon (onsdag), sa Koteng til frammøtte media utanfor Brakka på Lerkendal.

Adresseavisen er blant media som har skrive at Kjetil Rekdal har stått på lista over aktuelle trenarkandidatar, og at klubben allereie har snakka med 53-åringen to gonger.

Kjetil Rekdal er akkurat no trenar for den nyopprykte eliteserieklubben HamKam.

