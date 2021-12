Svensk OL-håp klar for comeback

sport

Det stadfestar det svenske skilandslaget i ei pressemelding.

Uhellet kom i sesongopninga i Gällivare i november, og Sundling pådrog seg eit brot i tommelen.

– Det kjennest veldig bra, og det er moro at eg endeleg kan konkurrere igjen. For meg er det ein bonus at det har gått så fort at eg er klar allereie før jul, seier Sundling.

I Dresden er det individuell sprint i fri teknikk og lagsprint på programmet.

Sundling tok sist vinter VM-gull i sprint i Oberstdorf. Ho er blant Sveriges største langrennshåp framfor Beijing-OL i februar.

(©NPK)