Regjeringa set av 600 millionar kroner til idretten og det frivillige

Det opplyser Kulturdepartementet tysdag.

Måndag presenterte regjeringa nye og tøffe tiltak for å avgrense smittespreiinga og få kontroll på pandemien i tida som kjem. Desse rammar òg idretten.

Som følgje av dette kjem no forbetra støtteordningar på banen frå norske styresmakter.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha endå strengare tiltak. Det rammar kulturen, idretten og det frivillige hardt. Vi har heile tida sagt at vi treng betre ordningar, og no leverer vi: Vi forbetrar kompensasjonsordninga, styrkjer eksisterande verkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordninga, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

70 prosent ved avlysing

Det blir sett av totalt 1,7 milliardar til kulturfeltet. 600 millionar kroner går til ei tilskotsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og mellombels tilskot til frivilligsektoren.

– Skulle ikkje dei 600 millionane vere nok, vil vi fylle på, seier kultur- og likestillingsministeren.

Ho opplyser vidare at dei allereie eksisterande støtteordningane til idretten og det frivillige no blir endra noko. For idretten og det frivillige vil det ikkje lenger vere nokon forskjell på om arrangementet blir avlyst eller nedskalert.

– Dekningsgraden vil vere den same, seier Trettebergstuen.

Det inneber at arrangørar vil få dekt 70 prosent av eit eventuelt inntektsbortfall òg ved avlyste arrangement og aktivitetar. Her har dekningsgraden den siste tida vore 50 prosent.

Dekningsgrada er allereie 70 prosent for aktivitetar og arrangement som er heilt eller delvis gjennomførte.

Kan bli nedjustert

Den justerte innretninga på ordninga som vart framlagd tysdag, blir gitt tilbakeverkande kraft til 8. desember.

Regjeringa opplyser vidare at dekningsgraden igjen kan bli nedjustert til 50 prosent for avlyste arrangement dersom smittesituasjonen tilseier det.

– Eg lovar å lytte til kulturen, idretten og det frivillige sine behov og levere raskt, godt og treffsikkert gjennom heile pandemien, seier Trettebergstuen.

Støtteordningane som gjeld idretten og frivilligheita blir forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

