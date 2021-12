NM-finalane i volleyball utsette

sport

Finalekampane for menn og kvinner skulle etter planen vore spelt 15. og 16. januar. Koll og Tromsø har spelt seg fram til NM-finalen for kvinner, medan Koll og TIF Viking skal kjempe om sigeren for menn.

Utsett er òg NM for regionlag som skulle vore avvikla den same helga.

Noregs Volleyballforbund opplyser at det blir jobba med å finne nye datoar for kampane.

Dei oppdaterte og strenge koronatiltaka til regjeringa rammar idretten hardt. Berre toppidretten kan halde fram med kampaktiviteten i tida som kjem. Det betyr for volleyballmiljøet at eliteseriane for menn og kvinner kan gjennomførast som normalt.

Det er samtidig innført strenge avgrensingar på talet på tilskodarar som kan følgje kampane. I hallar utan tilviste plassar er talet 20, medan 50 kan spelast der det er tilviste plassar.

Kampar på lågare nivå er utsette inntil vidare. Dei nye tiltaka strekkjer seg over fire veker i første omgang.

(©NPK)