Hergeirsson før kvartfinalen: – Vi må bli skarpare

64 baklengsmål dei siste dagane er langt over normal standard for Noreg.

Noreg har opptredd uvanleg gåvmildt i dei to einaste verkelege testane hittil i meisterskapen. Det vart 30-30 mot Sverige og 37-34 mot Nederland.

Mot nederlendarane valde Hergeirsson å erstatte vanlegvis stødige folk med nye fjes etter ein elendig start på kampen.

– Må de klare å stramme inn forsvaret for å gå heile vegen?

– Viss vi skårar fleire mål enn motstandaren er det ikkje så farleg. Men ja, vi treng å bli skarpare. I periodar er etablert forsvar veldig bra, men ikkje lenge nok, seier islendingen til NTB.

Noreg spelar mot Russlands handballforbund i kvartfinale onsdag. Laga møttest for vel to veker sidan i Bergen med russisk eittmålssiger 29-28 som resultat.

– Alle dei beste laga er på denne sida bortsett frå eit par. Det var venta at det vart Russland eller Frankrike i kvartfinalen. Det er greitt for oss at vi har møtt dei nyleg, seier Hergeirsson.

