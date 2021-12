Forbundet ventar på avklaring rundt eliteseriane i bandy og innebandy

sport

Då regjeringa måndag presenterte nye tiltak for å hindre ytterlegare smittespreiing vart det sagt at store delar av toppidretten skulle skjermast.

Samtidig understreka Kulturdepartementet at toppidrettsomgrepet i denne situasjonen ikkje må definerast for vidt. I Norges Bandyforbund er ein usikre på om det betyr at kampaktiviteten i eliteserien i bandy og innebandy må setjast på pause.

– Forbundet ventar på ei endeleg avklaring på om eit unntak blir gjeldande for eliteserien for herrar i bandy, dameserien i bandy og eliteseriane for kvinner og menn i innebandy, som tidlegare har vore innunder myndigheitenes smale toppidrettsomgrep, skriv bandyforbundet på nettsidene sine.

Dersom konklusjonen er at toppdivisjonane i dei to idrettane fell inn under toppidrettsunntaket i tiltakslista til regjeringa, kan kampar gå som normalt i tida som kjem. I motsett fall blir det full stopp.

Sikkert er det i alle tilfelle at resten av kampkampaktiviteten på alle nivå i bandy og innebandy blir sette på pause fram til 11. januar.

– Kva dette vidare betyr for kamptilbodet i siste halvdel av sesongen for dei ulike idrettane og nivåa, vil Norges Bandyforbund komme tilbake til, skriv forbundet.

