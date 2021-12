Aubameyang blir fjerna som Arsenal-kaptein

sport

Det vart klart tysdag. Aubameyang var ikkje å sjå i troppen mot Southampton, og Arsenal-trenar Mikel Arteta forklarte at det låg eit disiplinærbrot bak det heile, og at «dei har vore konsekvente med regler som ikkje kan forhandlast i klubben», noko som betydde at han ikkje var med.

– Som følgjer av disiplinærbrotet hans sist veke, vil ikkje Pierre-Emerick Aubameyang lenger vere klubbkapteinen vår. Han vil heller ikkje vere i troppen mot West Ham onsdag, skriv klubben tysdag.

Det er det siste av fleire disiplinærbrot frå gabonaren. I mars vart han sett på benken i London-derbyet mot Tottenham grunna at han kom for seint til kamp.

(©NPK)