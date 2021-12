Positiv Stöckl i Tyskland – får feire jul i Austerrike

sport

Søndag kom nyheita om at Stöckl var koronasmitta. Han tok ein ny PCR-test for å vere sikker. Måndag formiddag stadfestar han overfor NTB at også han viste seg å vere positiv.

Stöckl fortel om milde symptom i form av litt hoste, men elles bra form.

Det er deltavarianten av viruset austerrikaren har fått, opplyser han. Søndag såg han for seg å vere i isolasjon fram til 2. juledag, men no har han fått gode nyheiter.

– Eg kan flytte meg med bil åleine. Eg blir her fram til søndag, så køyrer eg til Austerrike, fortel han med godt humør.

– Eg får ikkje gjort noko med situasjonen uansett!

Stöckl og familien har heile tida planlagt å feire jul i Austerrike. Sjølv om han kjem seg dit, er det uvisst om han må vere i karantene eller ikkje på julaftan.

(©NPK)