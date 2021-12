Manchester United møter Atlético Madrid i cupspelet i Meisterligaen etter ny trekking

sport

Uefa såg seg nemleg nøydde til å trekkje cupspelet i den gjævaste klubbturneringa i verda på nytt, då det braut ut kaos etter den opphavlege trekkinga tidlegare måndag.

I trekkinga oppstod det forvirring då Manchester United vart trekt opp som Villarreals motstandar. Dei to laga kunne nemleg ikkje møtast i åttedelsfinalane som følgje av at dei var i same gruppe i gruppespelet.

Dermed vart Manchester City trekt opp som motstandar for spanjolane. I ettertid oppstod det meir forvirring då United, som i praksis allereie var trekt mot ein motstandar, ikkje vart med i trekkinga då Atlético Madrid skulle få motstandaren sin.

United vart til slutt sett opp mot Paris Saint-Germain, men det vart seinare klart at trekkinga vart annullert.

Dermed måtte trekkinga gjerast på nytt, og der vart det klart at dei raude djevlane møter Atlético Madrid.

