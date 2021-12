Koronatrøbbel i Premier League – fleire klubbar skal vere ramma

sport

Ikkje mindre enn fem Premier League-rundar skal etter planen gjerast unna dei kommande tre vekene. Juleprogrammet er som vanleg tett. Koronasmitte i fleire klubbar kunne dermed ikkje komme meir ulagleg.

Det er for lengst kjent at Tottenham er ramma av eit større utbrot. Åtte spelarar og fem i støtteapparatet er stadfesta smitta. Det har allereie fått konsekvensar for gjennomføringa av dei to siste kampane til London-klubben.

Søndag melde i tillegg The Athletic og fleire andre medium at også Manchester United og Aston Villa har positive koronaprøver. I United skal det dreie seg om ei lita gruppe spelarar og dessutan personar i støtteapparatet. Dei skal alle ha gitt positive hurtigtestar.

The Athletic skriv vidare at Aston Villa òg har avdekt positive virusprøver i klubben. Blant desse skal det vere berre éin spelar. Dei andre skal vere anna personell i klubben.

Klubbar og spelarar

Både United og Aston Villa skal ha avlyst dei planlagde fellestreningane sine søndag. I staden vart det gjennomført individuell trening utan kontakt mellom spelarane.

United-spelarane som leverte positiv test, skal ha vorte sendt heim. The Athletic skriv at det er uklart om ligamøtet på tysdag med Brentford kan gjennomførast som planlagt.

Aston Villa skal etter planen ut mot Norwich same dag.

Den siste tida har òg fleire enkeltspelarar i Premier League gitt positive virustestar. Brentford-måltjuven Ivan Toney og Chelseas Mateo Kovacic er blant desse.

Søndag vart det òg stadfesta at West Bromwich, som ligg på tredjeplass i meisterskapsserien, er ramma av eit større smitteutbrot.

Den nye omikron-mutasjonen av koronaviruset har ført til eit oppsving i talet på smittetilfelle i Storbritannia.

Tottenham-hovudbry

Engelsk fotball må forhalde seg til smittevern-retningslinjene som er vedtekne av britiske styresmakter. Det blir ikkje gitt unntak for fotballen med omsyn til reglar rundt karantene og isolasjon.

Det kan skape trøbbel for gjennomføringa av kampar i den engelske toppdivisjonen og lågare divisjonar i tida som kjem.

Situasjonen i Tottenham skaper òg hovudbry. Ligamøtet på søndag med Brighton måtte utsetjast, og i tillegg har London-klubben allereie ein hengjekamp i ligaen mot Burnley. Den måtte nyleg skyvast på grunna kraftig snøvêr.

Kva som skjer med den utsette conferenceliga-kampen mot Rennes, er òg eit uavklart spørsmål. Den måtte òg utsetjast som følgje av det pågåande koronautbrotet.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har opplyst at det ikkje er mogleg å finne ein ny dato for kampen. Dermed kan Tottenham bli dømd til tap. I så fall ryk mannskapet til Antonio Conte ut av turneringa.

