Hergeirsson før lagnadskampen: – Humør og alvor i troppen

Laget hans blir som best nummer ni om det ikkje gjer jobben mot Nederland i kveld.

– Stemninga i troppen er konsentrert og ei blanding av humør og alvor, sa Hergeirsson då han hadde ein kampdagsbriefing med norske medium snautt åtte timar før avkast.

Dette er dei mest aktuelle scenarioa:

Norsk siger betyr puljesiger og kvartfinale mot andrelaget frå ei anna hovudrundegruppe.

Uavgjort gir òg garantert kvartfinale dersom Sverige i (møter utslått Romania 18.00 og før Noreg spelar) ikkje kjem opp på same poengsum som Noreg og Nederland.

Uavgjort kan halde òg om Noreg, Nederland og Sverige endar på åtte poeng. Då slår reknestykket rundt målforskjell inn. Og der kan måndagsresultata spele ei rolle.

Norsk tap kan vere nok til å bli nummer to (òg det gir kvartfinale), men då krevst det òg at Sverige tapar kampen sin.

– Vi har hatt ein førstesjekk, andresjekk og ein overkontrollør, men no skal eg opp for å ha eit lite møte for å gå gjennom alle moglegheiter til slutt. Vi har gode rutinar for dette, sa Hergeirsson.

TV3 noterte 674.000 sjåarar som mest under Noregs kamp mot Noreg laurdag. Det er høgaste sjåartal så langt i meisterskapen.

