Saltvik Pedersen til topps igjen

sport

Rennet var årets første storslalåmrenn, og Karmøy-alpinisten tok sigeren 28/100 sekund føre nederlandske Jeroen Kampschreur som tok 2.-plass. Niels de Langen tok tredjeplassen.

– Eg hadde tidelane på mi side i dag etter ein middels første omgang, men eg klarte å ta igjen forspranget i finaleomgangen. Eg har prioritert mykje storslalåmtrening, og dette fekk eg påskjønning for i dag, sa Pedersen etter rennet.

Pedersen har innleidd sesongen med tre av tre moglege sigrar etter at han tysdag vann to renn på same stad som sigeren på fredag.

Nordmannen har vunne verdscupen samanlagt dei fire tidlegare sesongane og har fått ein god start i kampen om nummer fem.

(©NPK)